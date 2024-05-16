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Сегодня, 09:40

В РУСАДА заявили, что на фигуристов не наложат санкции за участие в шоу с Валиевой

Алина Савинова
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Фигуристы, которые выступят летом в одном ледовом шоу с дисквалифицированной Камилой Валиевой, не будут являться нарушителями антидопинговых правил, сообщили в РУСАДА.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка объявила, что Валиева примет участие в ее постановке «Руслан и Людмила». Мюзикл пройдет с 12 июня по 2 октября в Сочи. 18-летняя спортсменка выступит на ледовом шоу с согласия ВАДА.

«Если дисквалифицированная спортсменка не осуществляет деятельность в качестве персонала спортсмена в отношении других фигуристов, участвующих в шоу, то такое взаимодействие не подпадает под определение «запрещенного сотрудничества» и не является нарушением антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представительяницы пресс-службы РУСАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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