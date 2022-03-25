Кубок Первого канала по фигурному катанию: все результаты

С 25 по 27 марта в Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. 25 марта состоится прыжковый фестиваль. 26 марта участники покажут свои короткие программы, начало — 17.45. 27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало прокатов — 17.15.

Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

Расписание и результаты Кубка Первого канала:

25 марта 18.00 — прыжковый фестиваль 26 марта 17.45 — Короткая программа / Ритмический танец 27 марта 17.15 — Произвольная программа / Произвольный танец

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация