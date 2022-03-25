Кубок Первого канала по фигурному катанию: все результаты
Результаты Кубка Первого канала по фигурному катанию
С 25 по 27 марта в Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. 25 марта состоится прыжковый фестиваль. 26 марта участники покажут свои короткие программы, начало — 17.45. 27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало прокатов — 17.15.
Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.
Расписание и результаты Кубка Первого канала:
25 марта
18.00 — прыжковый фестиваль
26 марта
17.45 — Короткая программа / Ритмический танец
27 марта
17.15 — Произвольная программа / Произвольный танец
Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация
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