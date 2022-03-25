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Сегодня, 14:00

Кубок Первого канала по фигурному катанию: все результаты

Результаты Кубка Первого канала по фигурному катанию
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
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С 25 по 27 марта в Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
С 25 по 27 марта в Саранске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. 25 марта состоится прыжковый фестиваль. 26 марта участники покажут свои короткие программы, начало — 17.45. 27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало прокатов — 17.15.

Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

Расписание и результаты Кубка Первого канала:

25 марта

18.00 — прыжковый фестиваль

26 марта

17.45 — Короткая программа / Ритмический танец

27 марта

17.15 — Произвольная программа / Произвольный танец

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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