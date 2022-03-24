Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Вся информация о турнире в Саранске с участием лучших фигуристов страны.

Кубок Первого канала — это коммерческий турнир по фигурному катанию. Турнир считается неофициальным — его результаты не должны отразиться на формировании сборной России и на отборе фигуристов на другие старты из календаря ФФККР. «СЭ» собрал всю информацию о предстоящих соревнованиях.

Когда пройдет

Кубок Первого канала пройдет с 25 по 27 марта. На первый день назначен прыжковый фестиваль, в котором примут участие спортсмены-одиночники, а также спортивные пары. 26 и 27 марта пройдут командные соревнования, в рамках которых фигуристы-участники представят свои короткие и произвольные программы.

Где пройдет

Кубок первого канала пройдет в Саранске, Республика Мордовия. Фигуристы выступят в универсальном зале «Саранск Арена», который был построен в 2021 году. Арена имеет два яруса и вмещает 7800 зрителей. Здесь уже проходили соревнования по фигурному катанию — в 2022 году стадион принял первенство России среди юниоров.

Анна Щербакова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Формат прыжкового фестиваля

Прыжковый фестиваль пройдет в формате командного зачета. Фигуристов поделят на две команды, в состав которых будут входить одиночники, а также спортивные пары. Соревнования пройдут в четырех раундах.

В ходе турнира фигуристы исполнят элементы ультра-си, которые будут оцениваться по действующей системе оценок ISU профессиональными судьями. Каждый из участников исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.

Кто выступит в прыжковом фестивале

К участию приглашены фигуристы, которые владеют элементами ультра-си.

Одиночное катание

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Формат командного турнира

В командном турнире будет две команды. Прошлогодние названия — «Красная машина» и «Время Первых» — сохранятся. Фигуристы будут соревноваться в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду.

Лучшая команда будет определена по олимпийской системе подсчета баллов. Это значит, что каждый участник своим выступлением будет приносить баллы своей команде. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

Кто выступит в командном турнире

Одиночное катание

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин.

Кто будет капитанами команд

Олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк станут капитанами команд на Кубке Первого канала. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

В 2021 году в роли капитанов выступали Алина Загитова и Евгения Медведева. В этот раз обе фигуристки будут на турнире в качестве ведущих и группы поддержки обеих команд. Также с ними будут работать Максим Траньков и Алексей Ягудин.

Расписание соревнований

25 марта в 18.00 — прыжковый фестиваль

26 марта в 17.45 — короткая программа/ритмический танец

27 марта в 17.15 — произвольная программа/произвольный танец