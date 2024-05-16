Певец Дмитриенко рассказал об отношениях с фигуристкой Валиевой

Российский певец Ваня Дмитриенко прокомментировал новости об отношениях с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Осенью 2022 года в сети появились совместные фото певца и спортсменки. Он это объяснил тем, что хотел поддержать Валиеву после скандала с допингом на Олимпиаде 2022 года. Появление снимка усугубило переживания фигуристки.

«Ей в тот момент нужно было, наоборот, избавиться, а получилось так, что я стал виновником, я подставил ее объективно, что у нее это все вернулось. Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам ее подставил», — сказал певец в интервью каналу «Макарена» в соцсети «ВКонтакте».

Валиева снялась в клипе Дмитриенко, в котором по сюжету певец делает ей предложение руки и сердца. Спустя время стали появляться новости о том, что пара находится в отношениях.