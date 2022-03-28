Кондратюк — о Кубке Первого канала: «Надеюсь, что еще не раз соберемся и устроим праздник для всех фанатов»
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк подвел итоги Кубка Первого канала. Он был капитаном команды «Время первых».
«Быть капитаном такой прекрасной команды — огромная честь для меня! Спасибо всем участникам, что выкладывались на максимум, даже когда сил совсем не оставалось!
С «детства» топлю за «Время Первых» и надеюсь, что еще не раз мы так соберемся и устроим праздник для всех болельщиков и фанатов фигурного катания! Спасибо нашей Федерации и Первому Каналу за прекрасную организацию!
Отдельно хочу поздравить команду «Красная Машина» с честной и заслуженной победой
Аня, поздравляю тебя с днем рождения и таким прекрасным подарком самой себе! А синие пошли работать дальше, чтобы в 2023 году взять реванш», — написал Кондратюк в Telegram.
Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.