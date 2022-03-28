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28 марта, 17:50

«Небольшие проблемы со здоровьем». Тренер Гончаренко объяснила упрощенный контент Камилы Валиевой

Тренер Валиевой назвала причину упрощенного контента Камилы на Кубке Первого канала
Рустам Имамов
Корреспондент
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Известный российский тренер Инна Гончаренко в интервью «СЭ» объяснила, в чем причина упрощенной версии технического контента олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Саранске.

Напомним, что в столице Мордовии Валиева исполнила один четверной тулуп и не стала делать тройной аксель.
«У Камилы, насколько я слышала, были небольшие проблемы со здоровьем. Она приболела перед стартом, поэтому упрощение связано, скорее всего, с тем, что она не успела восстановиться. И все же четверной прыжок от нее мы увидели», — сказала Гончаренко.
Ранее по ходу сезона за два проката Камила исполняла по два тройных акселя, а также три четверных прыжка — сальхов в четыре оборота, а также два четверных тулупа, один из которых в каскаде. Кроме того, спортсменка активно тренировала каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Камила Валиева
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