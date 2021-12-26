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Медведева сделала тройной сальхов и «колесо» на чемпионате России

16:05
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

22-летняя Медведева каталась под номер «Алегрия» и сделала чистый тройной сальхов, а также исполнила «колесо».

Последний раз Медведева выступала на официальном старте на чемпионате России в декабре 2019 года, с которого снялась после короткой программы.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры