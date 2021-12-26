Медведева сделала тройной сальхов и «колесо» на чемпионате России

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

22-летняя Медведева каталась под номер «Алегрия» и сделала чистый тройной сальхов, а также исполнила «колесо».

Последний раз Медведева выступала на официальном старте на чемпионате России в декабре 2019 года, с которого снялась после короткой программы.