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Сегодня, 12:16

Тютюнина и Багин: «На чемпионате России не сыпят всем высокие баллы? Ну, кому как»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские танцоры Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали свои оценки в ритм-танце на чемпионате России.

Багин: Не волновались, прокат не очень. Джетлаг? Нет, он не сказался. На тренировке, разминке катались хорошо. Объяснений нет. Завтра готовы давать бой? Да. Какие планы на остаток дня? В номер поехать, кушать, готовиться к произвольной.

Тютюнина: Цель на турнир — ставка в сборной? Это твое имя, твой рейтинг. Все не просто так. Здесь судят строже, в отличие от Гран-при, где всем сыпали баллы? Ну, кому как.

Багин: А тебе нормально, да? Кого-то оценивают построже, но у нас тоже были маленькие ошибочки.

После ритм-танца Тютюнина и Багин занимают четвертое место, они набрали 75,99 балла. Лидерами являются Елизавета Худайбердиева (83,70 балла), на втором месте — Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,60), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (79,48).

Танцевальные пары выступят с произвольными танцами в пятницу, 23 декабря. Начало — в 9.30 (мск).

Фигурное катание
Софья Тютюнина / Андрей Багин
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