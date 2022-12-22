Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Красноярске

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Красноярске в соревнованиях танцевальных пар.

Худайбердиева и Базин набрали 83,70 балла за свое выступление. Второе место занимают Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,60 балла), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (79,48).

За несколько часов до начала соревнований стало известно, что пара Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол снялась с турнира.

Завтра, 23 декабря пройдут заключительные соревнования у танцевальных пар, фигуристы выступят с произвольными танцами. Начало — в 09.30 (мск).

Фигурное катание

Чемпионат России

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,70

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79,60

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79,48

4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 75,99

5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 75,27

6. Александра Прокопец/Александр Васькович — 71,22

7. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 71,06

8. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 67,65

9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 64,21

10. Полина Усова/Михаил Антонов — 63,77

11. Влада Павленина/Александр Алексанян — 61,81

12. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин — 55,99

13. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев — 51,97

14. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 49,69