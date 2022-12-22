Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Красноярске
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Красноярске в соревнованиях танцевальных пар.
Худайбердиева и Базин набрали 83,70 балла за свое выступление. Второе место занимают Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,60 балла), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (79,48).
За несколько часов до начала соревнований стало известно, что пара Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол снялась с турнира.
Завтра, 23 декабря пройдут заключительные соревнования у танцевальных пар, фигуристы выступят с произвольными танцами. Начало — в 09.30 (мск).
Фигурное катание
Чемпионат России
Красноярск
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,70
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79,60
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79,48
4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 75,99
5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 75,27
6. Александра Прокопец/Александр Васькович — 71,22
7. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 71,06
8. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 67,65
9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 64,21
10. Полина Усова/Михаил Антонов — 63,77
11. Влада Павленина/Александр Алексанян — 61,81
12. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин — 55,99
13. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев — 51,97
14. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 49,69