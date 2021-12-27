«Тутберидзе не допустит, чтобы кто-то что-то принимал». Лайшев ответил на критику Щербаковой и Трусовой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на критику фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой после выступлений на чемпионате России.

«Пусть американцы ни в чем не сомневаются, — сказал Лайшев корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Наши девчонки самые лучшие, прекрасные, быстрые, шустрые. Если они тренируются по 12 часов, у них и энергетики хватает. А Этери Георгиевна никогда не допустит, чтобы кто-то что-то принимал. Они такие талантливые девчонки! Я выступал с ними вместе во всех дворах, когда был депутатом. Они там катались так же бойко и энергично».

Директор школы «Самбо-70» также поделился мнением о том, нужно ли отвечать на такие нападки журналистов.

«Не нужно отвечать таким журналистам. Это общая тенденция всего мира. Нас изолируют, везде над нами издеваются. Хотят даже придумывать всякие небылицы, чтобы ущемить Россию. Если мы даже в спорте сильные, они всегда ищут оправдания», — добавил Лайшев.

Ранее в подкасте «The Skating Lesson» американский журналист Дэвид Лис упрекнул российских фигуристок и предположил, что они употребляют запрещенные лекарства: «Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Лекарства, которые они приняли, были великолепны».

Александра Трусова на чемпионате России заняла второе место (248,65), Анна Щербакова стала третьей (239,56). Турнир выиграла Камила Валиева, набравшая 283,48 балла.