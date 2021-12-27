Авербух назвал идиотом американского журналиста, раскритиковавшего Трусову и Щербакову

Хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на критику Александры Трусовой и Анны Щербаковой после выступлений на чемпионате России.

«Если комментировать каждого идиота, он почувствует свою значимость. Поэтому идиотизм я не комментирую», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

Ранее в подкасте «The Skating Lesson» американский журналист Дэвид Лис упрекнул российских фигуристок и предположил, что они употребляют запрещенные лекарства: «Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Лекарства, которые они приняли, были великолепны».

Александра Трусова на чемпионате России заняла второе место (248,65), Анна Щербакова стала третьей (239,56). Турнир выиграла Камила Валиева, набравшая 283,48 балла.