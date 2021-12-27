«Они приняли великолепные лекарства». Американский журналист о Трусовой и Щербаковой на чемпионате России

Американский журналист Дэвид Лис поделился мнением о выступлении фигуристок Этери Тутберидзе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Я не знаю, что принимали эти девушки, но посмотрите короткую программу. Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми, — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson. — Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Заметно, что у Трусовой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой. У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной программе. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе. Лекарства, которые они приняли, были великолепны».

Александра Трусова на чемпионате России заняла второе место (248,65), третьей стала Анна Щербакова (239,56).

Турнир выиграла Камила Валиева, набравшая 283,48 балла.

По итогу российского первенства был сформирован состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января.

В женской одиночном катании страну представят Валиева, Трусова и Щербакова. Запасными будут Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.