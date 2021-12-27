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Команда Тутберидзе поздравила Дэвис и Смолкина с медалью чемпионата России

18:43
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Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала два новых поста в Instagram. В них она поздравила Диану Дэвис и Глеба Смолкина, а также Евгению Тарасову и Владимира Морозова с медалями чемпионата России по фигурному катанию.

Отметим, что Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин тренируются в США у Игоря Шпильбанда, а на чемпионате России были заявлены от отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70», где работают Тутберидзе и Абасова. На чемпионате России Дэвис и Смолкин стали вторыми в танцах на льду.

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Иван Шитик все материалы автора
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