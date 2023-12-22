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Сегодня, 21:21

Туктамышева опубликовала фото из номера с джакузи на чемпионате России в Челябинске

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Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии из Челябинска, где она работает в качестве комментатора на чемпионате России.

Среди прочих 27-летняя спортсменка показала фото гостиничного номера с джакузи.

«Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала Туктамышева в Telegram-канале.

Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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