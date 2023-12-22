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Сегодня, 13:45

Чемпионат России 2024, мужчины: произвольная программа и итог. Онлайн-результаты

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 22 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске мужчины выступают с произвольными программами.

После короткой лидирует Владислав Дикиджи, набравший 102,70 балла. Второе место занимает Евгений Семененко (101,19), третье — Дмитрий Алиев (99,20).

Произвольную программу открывает Федор Зонов из Санкт-Петербурга.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионата России-2024.

Мужчины. Произвольная программа

Первая разминка

1. Федор Зонов

2. Александр Самарин

3. Матвей Ветлугин

4. Глеб Литфуллин

5. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Марк Кондратюк

8. Григорий Федоров

9. Илья Яблоков

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

Третья разминка

12. Роман Савосин

13. Макар Игнатов

14. Петр Гуменник

15. Дмитрий Алиев

16. Евгений Семененко

17. Владислав Дикиджи

Фигурное катание
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