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Сегодня, 14:35

Стало известно, кто будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию на Первом канале

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Максим Траньков и Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый канал сообщил, кто будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.

В ходе прямых трансляций будет работать Александр Гришин, а в качестве экспертов выступят Максим Траньков, Елизавета Туктамышева и Алексей Тихонов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Ранее стало известно, что победители чемпионата России по фигурному катанию получат призовые в размере 2,5 миллиона рублей.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Источник: Первый канал
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Максим Траньков
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