Чемпионат России по фигурному катанию: состав участников у женщин

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.

К участию в национальном первенстве допущены фигуристки, которые выступали на турнирах по программе мастеров спорта на основании суммы очков, набранных на соревнованиях национального «Гран-при». В одиночном катании среди женщин выступит 18 спортсменок.

При этом, среди них нет ни одной участницы чемпионата мира. Все они либо завершили/приостановили карьеры, либо не успели принять участие в нем по причине санкций или коронавируса.

Действующая чемпионка России — Софья Акатьева. Фигуристка пропустит национальное первенство, так как не успела восстановиться после травмы.

Участницы чемпионата России по фигурному катанию среди женщин:

Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Вероника Яметова.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию каждого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.