Победители чемпионата России по фигурному катанию получат призовые в размере 2,5 миллиона рублей

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о призовых на чемпионате России.

«Чемпионы получат 2,5 миллиона рублей, серебряным медалистам выплатят по 1,5 миллиона, бронзовым — по 1 миллиону. Сохранили в полном объеме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация», — приводит слова Когана РИА Новости.

Чемпионат России пройдет с 20 по 24 декабря в Челябинске.