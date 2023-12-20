Чемпионат России по фигурному катанию: состав участников у мужчин

Семененко, Кондратюк, Гуменник и другие выступят на чемпионате России по фигурному катанию-2024

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.

К участию в национальном первенстве допущены спортсмены, выступавшие в турнирах по программе мастеров спорта на основании суммы очков, набранных на соревнованиях национального «Гран-при». В одиночном катании выступит среди мужчин 18 фигуристов.

Среди мужчин победу на прошлом чемпионате страны одержал Евгений Семененко. В турнире сложилась уникальная ситуация: сразу два фигуриста набрали одинаковую сумму баллов. Вместе с учеником Алексея Мишина отличился Петр Гуменник: оба получили по 295.07 балла. Однако, согласно регламенту, победу одержал именно Семененко, так как у него оказалось больше баллов за произвольную программу.

Участники чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин:

Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Федор Зонов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию каждого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.