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Сегодня, 13:36

Самарин — о борьбе на чемпионате России: «Молодые там не очень сильно ускакали»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Александр Самарин.
Фото Global Look Press

Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин рассказал о прокате своей короткой программы на чемпионате страны. 24-летний спортсмен набрал 96,57 балла.

— Опять не обошлось без мелких глупостей. Приятного в этом нет. Зал невероятный, несмотря на то что неполный. Поддержка невероятная. Красноярск — пушка-бомба в этом плане, как всегда.

Немного сдержанно катал короткую, не так размашисто. Я в борьбе. Убрали один четверной. Но опять просочился косячок на каскаде 3-3.

Устал немножко. Все нормально в остальном. Главное, что борюсь, молодые не сильно ускакали.

Чемпионат России по&nbsp;фигурке: 22&nbsp;декабря. Чемпионат России по фигурке: онлайн-трансляция 22 декабря
Фигурное катание
Александр Самарин
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