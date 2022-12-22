Самарин — о борьбе на чемпионате России: «Молодые там не очень сильно ускакали»

Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин рассказал о прокате своей короткой программы на чемпионате страны. 24-летний спортсмен набрал 96,57 балла.

— Опять не обошлось без мелких глупостей. Приятного в этом нет. Зал невероятный, несмотря на то что неполный. Поддержка невероятная. Красноярск — пушка-бомба в этом плане, как всегда.

Немного сдержанно катал короткую, не так размашисто. Я в борьбе. Убрали один четверной. Но опять просочился косячок на каскаде 3-3.

Устал немножко. Все нормально в остальном. Главное, что борюсь, молодые не сильно ускакали.