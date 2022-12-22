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Сегодня, 16:20

Радионова рассказала, что удивлена продолжением карьеры Трусовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка, призерка чемпионата мира Елена Радионова в эфире Youtube-канала «Кваксель» рассказала о шансах Александры Трусовой завоевать медаль на чемпионате России.

— В твоем прогнозе Трусова вне твоей тройки. Почему?

— А я про нее немного забыла, когда перечисляла. Саша тоже может борьбу навязать! Но смотрю по прокатам на этапах — пока ей тяжело. С другой стороны, прошло достаточно времени после этапов, чтобы набрать форму. Если она восстановила четверные, то заявка от нее будет серьезная.

— Может, это не очень корректно, но в чем в принципе стимул Саше убиваться ради побед? Респект ей, но следующая Олимпиада через три года, и непонятно, будет ли.

— Если честно, я очень удивляюсь Саше и Камиле, которые продолжают кататься. Как правило, после Олимпиады берут сезон перерыва. Но девчонки, в частности Саша, нашли в себе силы снова начать четырехлетний цикл. Откуда девчонки берут силы, я не знаю. Низкий поклон им. У меня так не получилось.

После олимпийского сезона все немного расслабились, да, но нужно было нормально отдохнуть, психологически, физически. Саша продолжает кататься, видно, она хочет побеждать, соскучилась поэтому. Когда Саша выступает, это всегда добавляет популярности соревнованиям.

Камила Валиева. «Валиевой нужен четверной для уверенной победы». Прогноз на чемпионат России от Елены Радионовой
Александра Трусова
Елена Радионова
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