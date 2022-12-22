Радионова ответила фигуристкам, говорящим, что чистый прокат важнее первого места

Российская фигуристка, призерка чемпионата мира Елена Радионова в эфире Youtube-канала «Кваксель» прокомментировала слова фигуристок о том, что для них чистый прокат важнее побед.

— Про Соню Муравьеву — с тройными акселями она подобралась очень близко. Наверное, не хватает возвращения четверного сальхова?

— Мне Соня напоминает Каролину Костнер. У нее преимущество в этом — пропорции, чувство музыки. Она едет без тяжести, как пушинка. И мне просто нравятся высокие девушки с длинными ногами.

— О да, мне тоже!

— В этом мы с тобой солидарны. (Смеется.) То есть она статная, но у нее есть и нужный внутренний стержень. Сколько раз я ее видела на льду в академии Евгения Плющенко — она всегда очень спокойная. Но при этом в ней есть вот этот спортивный азарт, который нужен чемпиону.

— Хотя она сказала мне на этапе в Москве, что лучше второе место с чистым прокатом, чем первое с ошибками. Зачем они это говорят, Лена? Это же неправда!

— Возможно, уже кодекс этики работает? (Смеется.) Сейчас ответы будут более сдержанные, не такие, какими могли бы быть. Понятно, что первое место лучше. Неважно, как ты откатал, запоминается победа. Да, есть такие прокаты, когда второе-третье места дороже, ты, например, после травмы переступил через себя, справился. Но лучше первого места, мне кажется, нет.