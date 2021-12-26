Никита Кацалапов рассказал о восстановлении после травмы
17:16
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о восстановлении после травмы.
«Ребят, спасибо за такую мощную поддержку и понимание! Мы с Викой прочитали все ваши комментарии, а их несколько сотен! Очень много важных слов от вас. Это правда очень помогает.
Мы уже в Москве, я начал заниматься спиной. Скоро восстановлюсь и мы покажем все, на что способны. Мы вас не подведем», — написал Кацалапов в Instagram.
Пара лидировала после ритм-танца на чемпионате России, но была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы партнера.
26 декабря стало известно, что Синицина и Кацалапов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет с 10 по 16 января.
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