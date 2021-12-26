Никита Кацалапов рассказал о восстановлении после травмы

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о восстановлении после травмы.

«Ребят, спасибо за такую мощную поддержку и понимание! Мы с Викой прочитали все ваши комментарии, а их несколько сотен! Очень много важных слов от вас. Это правда очень помогает.

Мы уже в Москве, я начал заниматься спиной. Скоро восстановлюсь и мы покажем все, на что способны. Мы вас не подведем», — написал Кацалапов в Instagram.

Пара лидировала после ритм-танца на чемпионате России, но была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы партнера.

26 декабря стало известно, что Синицина и Кацалапов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет с 10 по 16 января.