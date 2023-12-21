На чемпионате России отменили жеребьевку после коротких программ
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение об отмене жеребьевки после ритм-танца и коротких программ на чемпионате России в Челябинске.
В среду вечером ФФККР обьявила, что стартовые номера на произвольную программу будут разыгрываться на жеребьевке с учетом стартовых корзин по разминке.
В итоге стартовые номера будут определяться в обратном порядке с результатами спортсменов по итогам коротких программ и ритм-танца, так же как было на предыдущих соревнованиях.
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