Худайбердиева призналась в самоцензуре: «Хочешь что-то сказать, а потом думаешь... Нафиг надо?»

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали свое выступление в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

«Сейчас не хочется расписывать все, эмоции расплескивать. Все-таки только середина турнира и это самый ответственный старт сезона. Но в целом скажу, что лучше откатались чем в Самаре, для нас это важно. Возможно, хотелось более раскованно себя чувствовать, но я все равно немножко переживала. В любом случае неплохо все, но есть конечно, над чем работать. Сейчас я могу все что угодно сказать... Знаете, вот вроде хочешь что-то сказать, а потом думаешь... Нафиг надо? Вроде хочется выразить эмоции, а в итоге говоришь, что мы всем довольны и набрали очень хорошие баллы», — сказала Худайбердиева.

«В целом, наверное, довольны собой. Ехали аккуратно, немного агрессивно, широко и с эмоциями. Старались прокататься и порадовать зрителей, надеюсь что получилось. Нас оценили также как на наших этапах, в целом, мне кажется, хорошо судили, разве что пару уровней надо посмотреть. Вообще если оценивать мировые соревнования, то видно, что очень хорошие пары набирают такие же высокие баллы. Так что это здорово, что мы на таком уровне», — дополнил Базин.

Худайбердиева и Базин набрали за прокат 83,29 балла и занимают промежуточное второе место. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин (86,90), Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — третьи (77,45).