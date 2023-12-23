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Сегодня, 19:19

Муравьева — об итогах чемпионата России: «Медаль — это значит работа не ушла в никуда»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Муравьева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

«Чувствовалась огромная поддержка зала. Столько зрителей, все кто сидит тут, всем огромное спасибо. Прокатом я довольна, очень надеюсь, что и дальше смогу радовать вас. Очень рада медали чемпионата России, это значит, что работа, не только моя, не ушла в никуда, что мы чего-то достигли, не зря работаем.

Второй тройной аксель? На самом деле контент мы пишем сильно заранее, ни за день и ни за два. За это время может произойти все, что угодно, от второго тройного акселя я отказалась сразу после неудачной короткой программы, знала сразу, что будет один.

Дальше в планах выступить в шоу «Русалочка». Это новое шоу команды Евгения Плющенко. Так что отдохнуть не особо получится, сначала одно шоу, потом другое и потом не получится отдохнуть, буду работать, чтобы не понижать планку и двигаться дальше. У Деда Мороза ничего не прошу, у родителей подарок попрошу огромную коробку фруктовой пастилы. Вроде бы все есть у меня, но хочется пастилу.

Самое главное событие в этом году — это крутые старты, которые устраивает нам федерация. Чемпионат России дарит нам эмоции крутые, поездка в Китай была невероятным событием, спасибо большое Евгению Викторовичу. Выезд заграницу в такое тяжелое время разрядил обстановку», — сказала Муравьева.

Муравьева по сумме двух программ набрала 239,40 балла и заняла второе место.

Софья Муравьева
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