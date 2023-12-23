Фигуристка Фролова отреагировала на новость об ужесточении возрастного ценза

Фигуристка Анна Фролова после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказала о том, как выступала, несмотря на болезнь.

«Евгений Владимирович, мой тренер, доволен мной. Он понимал, что ситуация не в мою сторону, но думаю, что рад тому, что я достойно откатала и есть куда стремится, куда расти. Можно сказать, куда я тороплюсь, сколько у меня еще времени...

Ужесточение возрастного ценза? Наверное, на меня это никак не повлияет, буду также выходить кататься и получать удовольствие, радовать зрителей. Главное событие года для меня — это переезд в Санкт-Петербург. Большой шаг ва-банк и как выяснилось, это было лучшим решением за этот год. Быстро адаптировалась к Петербургу, к тому же мне всячески помогали, это было очень дружелюбно», — сказала Фролова.

20 декабря гендиректор ФФККР Александр Коган анонсировал ужесточение возрастного ценза в одиночном катании до 16 лет. На текущий момент на российских стартах он составляет 14 лет, на международных стартах под эгидой ISU — 17 лет.

По сумме двух программ Фролова набрала 219,47 балла и заняла пятое место.