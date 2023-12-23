Москвина горда безошибочным катанием Мишиной и Галлямова на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина заявила, что гордится своими учениками Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, которые безошибочно справились на чемпионате России в Челябинске как с короткой программой, так и с произвольной.

«Наш коллектив тренеров — [Артур] Минчук, [Николай] Морошкин и Москвина — мы все очень довольны выступлением Саши и Насти и гордимся, что на главном соревновании сезона они успешно и безошибочно исполнили обе программы. И, главное, порадовали зрителей Челябинска, о чем можно судить по тому, как они оценивали их после каждой программы. Это гордость», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Мишина и Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, во второй раз выиграли чемпионат страны, набрав по сумме двух выступлений 244,85 балла, что превышает нынешний мировой рекорд, установленный Суй Вэньцзин и Хань Цун (239,88).