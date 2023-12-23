Журанкова восхитила работа Тарасовой в качестве комментатора на чемпионате России

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о работе заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в качестве комментатора на чемпионате России-2024.

«Это было прекрасно! Я сижу и смотрю чемпионат России не только потому, что люблю фигурное катание и работаю в этом виде спорта, но и по причине того, что соскучился по Татьяне Анатольевне Тарасовой. У нее был превосходный комментарий: честный, точный, артистичный, и мы все равняемся на нее», — приводит слова Журанкова RT.

На чемпионате России-2024 золотую медаль в одиночном женском катании выиграла Аделия Петросян, в мужском одиночном — Евгений Семененко. В танцах на льду чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин, а среди спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.