Лайшев назвал фаворитку чемпионата России-2023 по фигурному катанию

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом чемпионата России-2023 по фигурному катанию.

«Я считаю, что после чемпионата мира по футболу в Катаре чемпионат России по фигурному катанию станет самым ярким спортивным зрелищем на земле. Мне кажется, Валиева — главная фаворитка турнира. Без лишней скромности скажу, что она мне очень нравится. Она прошла столько трудностей в таком возрасте... Она умница. Про Трусову я ничего не думаю. Она сама выбирает себе судьбу. Она великая спортсменка. Мы должны с ней считаться. Эти эксперименты, которые она делает над собой, могут быть и положительными, и отрицательными. Это ее судьба и ее право решать», — приводит слова Лайшева «Спорт День за Днем».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 22-25 декабря 2022 года.