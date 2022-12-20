Гончаренко считает, что соперницам будет сложно бороться с Валиевой на чемпионате России

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что соперницам будет непросто бороться на чемпионате России с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Думаю, вызов Камиле могут бросить, есть претендентки. Они не только могут, но и будут очень хотеть и стремиться это сделать — дорогого стоит посоревноваться с Камилой. Но если Камила будет безошибочна, это будет очень сложно сделать», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Также заслуженный тренер России заявила, как фигуристки смогут бросить вызов Валиевой.

«Бороться с Камилой будет сложно, но девочки будут стараться — мы видели у Лизы Туктамышевой два тройных акселя стабильных, тройные аксели прыгает Соня Муравьева, Софья Самоделкина, думаю, тоже будет вставлять в программы тройной аксель и не только, Соня Акатьева будет делать тройной аксель, четверной тулуп, возможно, мы увидим четверной сальхов, у Аделии Петросян мы видели тоже тройной аксель в наличии, но сложно прогнозировать, в каком состоянии она будет после травмы. Безусловно, борьба будет очень яркой», — добавила Гончаренко.

Чемпионат России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске. Валиева одержала победы на первом и третьем этапах «Гран-при России» в сезоне-2022/23.