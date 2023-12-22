Горбачева — о падении: «До этого не было проблем со слайдом, а тут неуверенно зашла и потеряла равновесие»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о своих впечатлениях от проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске и объяснила причину падения на дорожке шагов.

Гобрачева потеряла равновесие во время исполнения слайда и получила балл штрафа как за падение. Ранее подобная ситуация произошла с Камилой Валиевой на этапе «Гран-при» в Казани.

— Немножко неуверенно пошла в слайд, потеряла равновесие и получила дедакшн в итоге. Конечно, очень обидно, слайд в дорожке шагов у меня, поэтому вся дорожка на минус пошла, и это очень большая потеря баллов. Ощущения от проката в итоге очень сильно ухудшились. Я рада, что прыжковые элементы получились хорошо, но дорожка меня сильно расстроила.

Не было проблем со слайдом до этого. Вернее, они были как только мне его поставили, тогда не всегда получалось, но на соревнованиях все было нормально. Я всегда довольно хорошо делала этот элемент и уверенно, поэтому и не думала, что нужны какие-то перестановки. Теперь обсудим это с тренером.

Перед этим чемпионатом я болела несколько раз, но не сильно. Много сложных моментов было в эмоциональном плане, из-за этого сложнее стало на тренировках. Не самым лучшим образом я подготовилась, — сказала Горбачева.

Спортсменка набрала за свое выступление 72,09 балла и занимает седьмое место.