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Авербух: «Туктамышева откатала блестяще. Лиза — настоящий герой и большая умница»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристка Елизавета Туктамышева является настоящим героем чемпионата России в Красноярске.

В субботу Туктамышева стала третьей на турнире. Выиграла соревнования Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева.

«Мне понравились все девчонки, они большие молодцы. Не совсем чисто откаталась Акатьева, но все равно два четверных прыжка были сделаны, Туктамышева откатала блестяще, конечно, ее медаль — яркое событие. Приятно, что так хорошо выстрелили программы, которые я ставил, — произвольные Евгения Семененко и Туктамышевой.

Лиза — настоящий герой и большая умница, большая молодец и Валиева, просто не все получилось в короткой, а произвольную она выиграла. Акатьева очень талантливая, но, к сожалению, есть вопросы в том, что она не может участвовать в международных турнирах по взрослым», — приводит слова Авербуха ТАСС.

 
Елизавета Туктамышева. «Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России

 

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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