«Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России

Бронзовая призерка — о конкуренции с молодыми, выигрыше миллиона и пожеланиях на 2023-й.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Итог

1. Софья Акатьева — 249,74

2. Камила Валиева — 247,32

3. Елизавета Туктамышева — 241,72

4. Софья Муравьева — 235,96

5. Аделия Петросян — 235,72

6. Анастасия Зинина — 217,39

Елизавета Туктамышева — главная звезда чемпионата, хоть и заняла третье место за Софьей Акатьевой и Камиле Валиевой. Если именно говорить о звездности — взаимодействии с болельщиками и прессой. Кто еще из наших фигуристок скажет: «У меня минут 20 до автобуса, делать все равно нечего — хотите интервью взять?». Мы, конечно, не отказались.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сделай я тройной флип — все равно бы не догнала лидеров

— Лиза, как настроение?

— Настроение отличное. Я очень счастлива и довольна исходом этих соревнований.

— Раньше третье место означало, что ты едешь на чемпионат мира и Европы. Теперь оно что означает?

— Это означает, что все не зря, что не зря работаю, не зря катаюсь. И это уже достаточно большая мотивация.

— Что можешь сказать про произвольную программу? Вроде бы все было классно, кроме флипа. Что там случилось?

— Мне кажется, я немножко потеряла бдительность и на эмоциях после хорошего каскада 3-3, который у меня наконец-то получился, дала себе слабинку и в итоге сделала двойной флип. Слава богу, что он меня не подвел, не сломал во второй половине.

— После проката были мысли о том, какое место ты можешь занять?

— Я вообще не знала, какие результаты были до меня. Но я слышала оценки Софьи Муравьевой. Не было расчетов, я просто надеялась на лучшее.

— Реально было догнать девушек, которые сейчас сидели рядом с тобой, — Софью, Камилу?

— Я сделала практически свой максимум. Мне кажется, даже сделай я тройной флип, это не изменило бы моего места.

— Это максимально возможный результат?

— Да. И я рада этому месту.

— Отрыв все же не такой большой.

— Отрыв не большой. Я уже сказала Камиле, что это еще одна моя победа, что я так близко к ней подошла. (Смеется.) Давно или никогда такого не было, чтобы был такой маленький отрыв.

— На каком месте в твоей личной карьере стоит эта бронза?

— По моим ощущениям, можно сравнивать это с серебряной медалью чемпионата мира, она у меня на первом месте, а не золото 2015 года. Эта бронза также более значима, чем серебро на чемпионате России восемь лет назад. Очень давно я выигрывала чемпионат, не помню эмоции. Это было очень неожиданно, я не до конца понимала, что это действительно очень сложный старт, я была тогда юна. А сейчас уже в таком сознательном возрасте с такой высокой конкуренцией это очень значимо. Не могу сказать, что это на первом месте, но это важная для меня медаль.

— Миллион рублей когда-нибудь за раз выигрывала, получала?

— Я не помню, но я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше.

— Там курс другой был.

— Кстати, да... (Смеется.) В общем, не знаю, не задумывалась.

— В лото не играла? На «Кто хочет стать миллионером?» не хотелось пойти в юности?

— Нет, нет.

Татьяна Прокофьева, Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучше сняться, чем заставлять свой организм

— В этот раз некоторые спортсмены снялись с соревнований. У тебя бывали такие случаи?

— Я не снималась ни разу на чемпионате России, только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.

— То есть ты нормально относишься, когда спортсмен заявился, но потом не вышел на прокат?

— Если не позволяет здоровье, то, конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда в первую очередь самое главное — я сама.

— Ты в соцсетях написала, что тебе было приятно давать пресс-конференцию. Во-первых, спасибо, а во-вторых, с чем это связано?

— Наверное, я скучаю немного по международным стартам. Там постоянно пресс-конференции после короткой и произвольной программ. Вроде небольшая деталь, но это как будто меня приблизило к другим соревнованиям. Поэтому такие эмоции.

— Во время сезона ты сказала, что эмоции на международном старте и внутрироссийском не сравнить. А чемпионат России и чемпионат мира?

— На чемпионате мира я чувствую себя более спокойно, если туда еду. Атмосферу сравнивать не могу, но что касается организации, конкуренции и всего остального, чемпионат России всегда на высшем уровне.

— Почему на чемпионатах мира чувствуешь себя спокойнее?

— Потому что самая большая конкуренция и самый захватывающий старт в принципе — это чемпионат России среди женщин. Когда ты выезжаешь на мировую арену, там понимаешь, что если сделаешь все на максимум, то можно рассчитывать на медаль. Это если говорить о моем состоянии за последние два года.

— То есть ты иногда нервничаешь? Со стороны кажется, что ты всегда максимально спокойна.

— Волнение, конечно, присутствует. Просто я стараюсь своим поведением дать мозгу сигнал: я не волнуюсь. У нас как — если улыбаться, то мозг подумает, что ты счастлив. Точно так же, если вести себя спокойно.

Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Девочки из группы Тутберидзе приветливые, с ними приятно говорить

— Как отметила день рождения?

— Мы сходили в ресторан всей группой вместе с Алексеем Николаевичем [Мишиным], Татьяной Николаевной [Прокофьевой]. Было очень по-семейному, душевно, очень трогательно. Я довольна своим днем рождения.

— Со стороны кажется, что у вас семейная атмосфера в группе. Как ты думаешь, много ли в мире таких групп с высокой конкуренцией, где такие отношения внутри?

— Да, конечно. Такие группы есть. У нас и в Питере такие есть. Например, у Евгения Рукавицына, у Светланы Соколовской. Там все ребята очень дружелюбные. Сколько я ни вижу и ни общаюсь с девочками из группы Этери Тутберидзе, они всегда приветливые, с ними приятно вести диалог. Мне кажется, у нас не единственная группа, где хорошие отношения.

— Ты следишь за мировой серией Гран-при? Не больно смотреть на то, что происходит с мировым фигурным катанием в отсутствие российских спортсменов в плане зрительского интереса и уровня?

— После Олимпиады, когда ты выплескиваешь все свои эмоции на главном старте в жизни, ты входишь в следующий сезон не в самом праймовом состоянии. Может быть, нет такого уровня, как в прошлом году, но от этого соревнования не становятся менее интересными. У нас четыре-пять девочек примерно на одном уровне. И ты никогда не знаешь — кто победит. Самое важное в соревнованиях — чтобы была интрига. Я с удовольствием смотрела финал Гран-при и так же не понимала, что произойдёт. Это самое важное.

— Каким для тебя запомнился 2022 год?

— Он был, наверное, неожиданным... (после долгой паузы) Не знаю.

— А чего ждешь от 2023-го? Чего пожелаешь читателям и зрителям?

— Так хорошо все было, а тут вы меня в ступор ставите! (Смеется.) Не хочется говорить о банальностях: счастье, здоровье. Хочу пожелать всем... а правильно сказала во время интервью с Максом [Траньковым], чтобы больше нервных клеток было, и они не испарялись у тебя из организма. Когда говорим о годах, настроение как-то сразу падает (смеется)... Давайте все же пожелаю счастья, здоровья, улыбок побольше, всего самого наилучшего.