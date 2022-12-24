«Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Итог
1. Софья Акатьева — 249,74
2. Камила Валиева — 247,32
3. Елизавета Туктамышева — 241,72
4. Софья Муравьева — 235,96
5. Аделия Петросян — 235,72
6. Анастасия Зинина — 217,39
Елизавета Туктамышева — главная звезда чемпионата, хоть и заняла третье место за Софьей Акатьевой и Камиле Валиевой. Если именно говорить о звездности — взаимодействии с болельщиками и прессой. Кто еще из наших фигуристок скажет: «У меня минут 20 до автобуса, делать все равно нечего — хотите интервью взять?». Мы, конечно, не отказались.
Сделай я тройной флип — все равно бы не догнала лидеров
— Лиза, как настроение?
— Настроение отличное. Я очень счастлива и довольна исходом этих соревнований.
— Раньше третье место означало, что ты едешь на чемпионат мира и Европы. Теперь оно что означает?
— Это означает, что все не зря, что не зря работаю, не зря катаюсь. И это уже достаточно большая мотивация.
— Что можешь сказать про произвольную программу? Вроде бы все было классно, кроме флипа. Что там случилось?
— Мне кажется, я немножко потеряла бдительность и на эмоциях после хорошего каскада 3-3, который у меня наконец-то получился, дала себе слабинку и в итоге сделала двойной флип. Слава богу, что он меня не подвел, не сломал во второй половине.
— После проката были мысли о том, какое место ты можешь занять?
— Я вообще не знала, какие результаты были до меня. Но я слышала оценки Софьи Муравьевой. Не было расчетов, я просто надеялась на лучшее.
— Реально было догнать девушек, которые сейчас сидели рядом с тобой, — Софью, Камилу?
— Я сделала практически свой максимум. Мне кажется, даже сделай я тройной флип, это не изменило бы моего места.
— Это максимально возможный результат?
— Да. И я рада этому месту.
— Отрыв все же не такой большой.
— Отрыв не большой. Я уже сказала Камиле, что это еще одна моя победа, что я так близко к ней подошла. (Смеется.) Давно или никогда такого не было, чтобы был такой маленький отрыв.
— На каком месте в твоей личной карьере стоит эта бронза?
— По моим ощущениям, можно сравнивать это с серебряной медалью чемпионата мира, она у меня на первом месте, а не золото 2015 года. Эта бронза также более значима, чем серебро на чемпионате России восемь лет назад. Очень давно я выигрывала чемпионат, не помню эмоции. Это было очень неожиданно, я не до конца понимала, что это действительно очень сложный старт, я была тогда юна. А сейчас уже в таком сознательном возрасте с такой высокой конкуренцией это очень значимо. Не могу сказать, что это на первом месте, но это важная для меня медаль.
— Миллион рублей когда-нибудь за раз выигрывала, получала?
— Я не помню, но я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше.
— Там курс другой был.
— Кстати, да... (Смеется.) В общем, не знаю, не задумывалась.
— В лото не играла? На «Кто хочет стать миллионером?» не хотелось пойти в юности?
— Нет, нет.
Лучше сняться, чем заставлять свой организм
— В этот раз некоторые спортсмены снялись с соревнований. У тебя бывали такие случаи?
— Я не снималась ни разу на чемпионате России, только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.
— То есть ты нормально относишься, когда спортсмен заявился, но потом не вышел на прокат?
— Если не позволяет здоровье, то, конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда в первую очередь самое главное — я сама.
— Ты в соцсетях написала, что тебе было приятно давать пресс-конференцию. Во-первых, спасибо, а во-вторых, с чем это связано?
— Наверное, я скучаю немного по международным стартам. Там постоянно пресс-конференции после короткой и произвольной программ. Вроде небольшая деталь, но это как будто меня приблизило к другим соревнованиям. Поэтому такие эмоции.
— Во время сезона ты сказала, что эмоции на международном старте и внутрироссийском не сравнить. А чемпионат России и чемпионат мира?
— На чемпионате мира я чувствую себя более спокойно, если туда еду. Атмосферу сравнивать не могу, но что касается организации, конкуренции и всего остального, чемпионат России всегда на высшем уровне.
— Почему на чемпионатах мира чувствуешь себя спокойнее?
— Потому что самая большая конкуренция и самый захватывающий старт в принципе — это чемпионат России среди женщин. Когда ты выезжаешь на мировую арену, там понимаешь, что если сделаешь все на максимум, то можно рассчитывать на медаль. Это если говорить о моем состоянии за последние два года.
— То есть ты иногда нервничаешь? Со стороны кажется, что ты всегда максимально спокойна.
— Волнение, конечно, присутствует. Просто я стараюсь своим поведением дать мозгу сигнал: я не волнуюсь. У нас как — если улыбаться, то мозг подумает, что ты счастлив. Точно так же, если вести себя спокойно.
Девочки из группы Тутберидзе приветливые, с ними приятно говорить
— Как отметила день рождения?
— Мы сходили в ресторан всей группой вместе с Алексеем Николаевичем [Мишиным], Татьяной Николаевной [Прокофьевой]. Было очень по-семейному, душевно, очень трогательно. Я довольна своим днем рождения.
— Со стороны кажется, что у вас семейная атмосфера в группе. Как ты думаешь, много ли в мире таких групп с высокой конкуренцией, где такие отношения внутри?
— Да, конечно. Такие группы есть. У нас и в Питере такие есть. Например, у Евгения Рукавицына, у Светланы Соколовской. Там все ребята очень дружелюбные. Сколько я ни вижу и ни общаюсь с девочками из группы Этери Тутберидзе, они всегда приветливые, с ними приятно вести диалог. Мне кажется, у нас не единственная группа, где хорошие отношения.
— Ты следишь за мировой серией Гран-при? Не больно смотреть на то, что происходит с мировым фигурным катанием в отсутствие российских спортсменов в плане зрительского интереса и уровня?
— После Олимпиады, когда ты выплескиваешь все свои эмоции на главном старте в жизни, ты входишь в следующий сезон не в самом праймовом состоянии. Может быть, нет такого уровня, как в прошлом году, но от этого соревнования не становятся менее интересными. У нас четыре-пять девочек примерно на одном уровне. И ты никогда не знаешь — кто победит. Самое важное в соревнованиях — чтобы была интрига. Я с удовольствием смотрела финал Гран-при и так же не понимала, что произойдёт. Это самое важное.
— Каким для тебя запомнился 2022 год?
— Он был, наверное, неожиданным... (после долгой паузы) Не знаю.
— А чего ждешь от 2023-го? Чего пожелаешь читателям и зрителям?
— Так хорошо все было, а тут вы меня в ступор ставите! (Смеется.) Не хочется говорить о банальностях: счастье, здоровье. Хочу пожелать всем... а правильно сказала во время интервью с Максом [Траньковым], чтобы больше нервных клеток было, и они не испарялись у тебя из организма. Когда говорим о годах, настроение как-то сразу падает (смеется)... Давайте все же пожелаю счастья, здоровья, улыбок побольше, всего самого наилучшего.