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Сегодня, 19:50

«Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Прокофьева, Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бронзовая призерка — о конкуренции с молодыми, выигрыше миллиона и пожеланиях на 2023-й.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Итог
1. Софья Акатьева — 249,74
2. Камила Валиева — 247,32
3. Елизавета Туктамышева — 241,72
4. Софья Муравьева — 235,96
5. Аделия Петросян — 235,72
6. Анастасия Зинина — 217,39

Елизавета Туктамышева — главная звезда чемпионата, хоть и заняла третье место за Софьей Акатьевой и Камиле Валиевой. Если именно говорить о звездности — взаимодействии с болельщиками и прессой. Кто еще из наших фигуристок скажет: «У меня минут 20 до автобуса, делать все равно нечего — хотите интервью взять?». Мы, конечно, не отказались.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елизавета Туктамышева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сделай я тройной флип — все равно бы не догнала лидеров

— Лиза, как настроение?

— Настроение отличное. Я очень счастлива и довольна исходом этих соревнований.

— Раньше третье место означало, что ты едешь на чемпионат мира и Европы. Теперь оно что означает?

— Это означает, что все не зря, что не зря работаю, не зря катаюсь. И это уже достаточно большая мотивация.

— Что можешь сказать про произвольную программу? Вроде бы все было классно, кроме флипа. Что там случилось?

— Мне кажется, я немножко потеряла бдительность и на эмоциях после хорошего каскада 3-3, который у меня наконец-то получился, дала себе слабинку и в итоге сделала двойной флип. Слава богу, что он меня не подвел, не сломал во второй половине.

Софья Акатьева. Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет

— После проката были мысли о том, какое место ты можешь занять?

— Я вообще не знала, какие результаты были до меня. Но я слышала оценки Софьи Муравьевой. Не было расчетов, я просто надеялась на лучшее.

— Реально было догнать девушек, которые сейчас сидели рядом с тобой, — Софью, Камилу?

— Я сделала практически свой максимум. Мне кажется, даже сделай я тройной флип, это не изменило бы моего места.

— Это максимально возможный результат?

— Да. И я рада этому месту.

— Отрыв все же не такой большой.

— Отрыв не большой. Я уже сказала Камиле, что это еще одна моя победа, что я так близко к ней подошла. (Смеется.) Давно или никогда такого не было, чтобы был такой маленький отрыв.

— На каком месте в твоей личной карьере стоит эта бронза?

— По моим ощущениям, можно сравнивать это с серебряной медалью чемпионата мира, она у меня на первом месте, а не золото 2015 года. Эта бронза также более значима, чем серебро на чемпионате России восемь лет назад. Очень давно я выигрывала чемпионат, не помню эмоции. Это было очень неожиданно, я не до конца понимала, что это действительно очень сложный старт, я была тогда юна. А сейчас уже в таком сознательном возрасте с такой высокой конкуренцией это очень значимо. Не могу сказать, что это на первом месте, но это важная для меня медаль.

— Миллион рублей когда-нибудь за раз выигрывала, получала?

— Я не помню, но я выигрывала чемпионат мира, кажется, там призовые больше.

— Там курс другой был.

— Кстати, да... (Смеется.) В общем, не знаю, не задумывалась.

— В лото не играла? На «Кто хочет стать миллионером?» не хотелось пойти в юности?

— Нет, нет.

Татьяна Прокофьева, Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Татьяна Прокофьева, Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучше сняться, чем заставлять свой организм

— В этот раз некоторые спортсмены снялись с соревнований. У тебя бывали такие случаи?

— Я не снималась ни разу на чемпионате России, только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.

— То есть ты нормально относишься, когда спортсмен заявился, но потом не вышел на прокат?

— Если не позволяет здоровье, то, конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда в первую очередь самое главное — я сама.

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— Ты в соцсетях написала, что тебе было приятно давать пресс-конференцию. Во-первых, спасибо, а во-вторых, с чем это связано?

— Наверное, я скучаю немного по международным стартам. Там постоянно пресс-конференции после короткой и произвольной программ. Вроде небольшая деталь, но это как будто меня приблизило к другим соревнованиям. Поэтому такие эмоции.

— Во время сезона ты сказала, что эмоции на международном старте и внутрироссийском не сравнить. А чемпионат России и чемпионат мира?

— На чемпионате мира я чувствую себя более спокойно, если туда еду. Атмосферу сравнивать не могу, но что касается организации, конкуренции и всего остального, чемпионат России всегда на высшем уровне.

— Почему на чемпионатах мира чувствуешь себя спокойнее?

— Потому что самая большая конкуренция и самый захватывающий старт в принципе — это чемпионат России среди женщин. Когда ты выезжаешь на мировую арену, там понимаешь, что если сделаешь все на максимум, то можно рассчитывать на медаль. Это если говорить о моем состоянии за последние два года.

— То есть ты иногда нервничаешь? Со стороны кажется, что ты всегда максимально спокойна.

— Волнение, конечно, присутствует. Просто я стараюсь своим поведением дать мозгу сигнал: я не волнуюсь. У нас как — если улыбаться, то мозг подумает, что ты счастлив. Точно так же, если вести себя спокойно.

Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Девочки из группы Тутберидзе приветливые, с ними приятно говорить

— Как отметила день рождения?

— Мы сходили в ресторан всей группой вместе с Алексеем Николаевичем [Мишиным], Татьяной Николаевной [Прокофьевой]. Было очень по-семейному, душевно, очень трогательно. Я довольна своим днем рождения.

— Со стороны кажется, что у вас семейная атмосфера в группе. Как ты думаешь, много ли в мире таких групп с высокой конкуренцией, где такие отношения внутри?

— Да, конечно. Такие группы есть. У нас и в Питере такие есть. Например, у Евгения Рукавицына, у Светланы Соколовской. Там все ребята очень дружелюбные. Сколько я ни вижу и ни общаюсь с девочками из группы Этери Тутберидзе, они всегда приветливые, с ними приятно вести диалог. Мне кажется, у нас не единственная группа, где хорошие отношения.

Елизавета Туктамышева. «Второе место и чистый прокат важнее, чем первое с грязным? Лукавят». Мастер-класс Туктамышевой для учениц Тутберидзе и Плющенко

— Ты следишь за мировой серией Гран-при? Не больно смотреть на то, что происходит с мировым фигурным катанием в отсутствие российских спортсменов в плане зрительского интереса и уровня?

— После Олимпиады, когда ты выплескиваешь все свои эмоции на главном старте в жизни, ты входишь в следующий сезон не в самом праймовом состоянии. Может быть, нет такого уровня, как в прошлом году, но от этого соревнования не становятся менее интересными. У нас четыре-пять девочек примерно на одном уровне. И ты никогда не знаешь — кто победит. Самое важное в соревнованиях — чтобы была интрига. Я с удовольствием смотрела финал Гран-при и так же не понимала, что произойдёт. Это самое важное.

— Каким для тебя запомнился 2022 год?

— Он был, наверное, неожиданным... (после долгой паузы) Не знаю.

— А чего ждешь от 2023-го? Чего пожелаешь читателям и зрителям?

— Так хорошо все было, а тут вы меня в ступор ставите! (Смеется.) Не хочется говорить о банальностях: счастье, здоровье. Хочу пожелать всем... а правильно сказала во время интервью с Максом [Траньковым], чтобы больше нервных клеток было, и они не испарялись у тебя из организма. Когда говорим о годах, настроение как-то сразу падает (смеется)... Давайте все же пожелаю счастья, здоровья, улыбок побольше, всего самого наилучшего.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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