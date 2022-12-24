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Сегодня, 20:23

Бестемьянова: «Акатьева умница, очень серьезная спортсменка. Туктамышева вызывает восхищение»

Бестемьянова прокомментировал результаты чемпионата России по фигурному катанию в женском разряде
Руслан Минаев
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировал результаты чемпионата России по фигурному катанию в женском разряде.

«Акатьева умница, она очень серьезная спортсменка. Это было видно с самого детства, когда она участвовала в «Ледниковом периоде. Дети». Было видно, как она заточена на победу. Сегодня она показала и доказала, что она серьезный соперник для многих.

Также Туктамышева мне очень понравилась сегодня. Да, она допустила ошибку, делая двойной флип вместо тройного, но это была единственная ошибка. Она каталась прекрасно, такое впечатление, что она становится лучше от старта к старту. Елизавета удивляет, поражает и вызывает восхищение», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году.

По итогам соревнований по сумме двух программ она получила 249,74 (164,15 + 85,59) балла.

Второе место заняла Камила Валиева. Она набрала в итоге 247,32 (170,71 + 76,61) балла.

Бронзу взяла Елизавета Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 (158,74 + 82,98) балла.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-24-bestemyanova-tuktamysheva-stanovitsya-luchshe-ot-starta-k-startu-yelizaveta-udivlyayet-porazhayet-i-vyzyvayet-voskhishcheniye
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Наталья Бестемьянова
Софья Акатьева
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