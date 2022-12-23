Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России в танцах на льду

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли чемпионат России в Красноярске в соревнованиях танцевальных пар.

Фигуристы по сумме двух программ набрали 203,46 балла. Второе место на турнире заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).

Фигурное катание

Чемпионат России

Красноярск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 203,46 балла

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 197,59

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 195,52

4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 188,19

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 180,01

6. Александра Прокопец/Александр Васькович — 175,28

7. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 165,01