Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли чемпионат России в Красноярске в соревнованиях танцевальных пар.
Фигуристы по сумме двух программ набрали 203,46 балла. Второе место на турнире заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).
Фигурное катание
Чемпионат России
Красноярск
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 203,46 балла
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 197,59
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 195,52
4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 188,19
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 180,01
6. Александра Прокопец/Александр Васькович — 175,28
7. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 165,01
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