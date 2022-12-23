Соколовская намекнула, что Трусова снялась с чемпионата России из-за температуры 39,4

Тренер Александры Трусовой Светлана Соколовская в социальных сетях разместила фотографию градусника, показывающего температуру 39,4 градуса. На посте отмечена сама фигуристка. Сегодня, 23 декабря, Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.

Такую же фотографию опубликовала в своем Telegram-канале еще одна спортсменка из той же группы Софья Самоделкина. Она подписала фотографию так: «Саша, очень жаль, что этот чемпионат будет проходить без тебя, мне и твоим фанатам очень грустно. Скорее поправляйся!

Мы тебя любим».

Одиночницы выступят на чемпионате России в Красноярске 23 декабря в 15.25 по московскому времени.