Хавронина и Нарижный: видео произвольного танца на чемпионате России в Челябинске

Появилось видео произвольного танца Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного на чемпионате России-2024 по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

За свое выступление они получили 122,97 балла, а по сумме двух программ набрали 198,90 балла и заняли третье место.

Чемпионами России-2024 стали Александра Степанова и Иван Букин (217,72 балла). Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли вторую строчку (204,90).