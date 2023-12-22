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Сегодня, 15:53

Хавронина и Нарижный: видео произвольного танца на чемпионате России в Челябинске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео произвольного танца Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного на чемпионате России-2024 по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

За свое выступление они получили 122,97 балла, а по сумме двух программ набрали 198,90 балла и заняли третье место.

Чемпионами России-2024 стали Александра Степанова и Иван Букин (217,72 балла). Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли вторую строчку (204,90).

Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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