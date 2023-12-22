Фигурист Нарижный: «Не смогли справиться с тремя собаками — разносили всю квартиру»

Фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в дуэте с Ириной Хаврониной, подвел итоги чемпионата России в Челябинске и рассказал о проблемах, из-за которых ему пришлось отказаться от трех собак в квартире. Хавронина и Нарижный находятся в романтических отношениях, но ранее в спорте выступали с другими партнерами.

— Конкретно в этом году самое важное, что мы встали в пару и перешли в новую группу. Больше ничего не было важного, точнее, это единственный приятный момент в текущем году. Мы купили трех собак, но с тремя справиться не смогли, они разносили нам всю квартиру. Вот честно, тратили по нескольку часов на уборку и решили в итоге, что у нас будет только один пес. Его зовут Пельмешка, — сказал Нарижный.

Хавронина и Нарижный в свой дебютный совместный сезон набрали 198,90 балла и заняли третье место в турнире. После ритм-танца дуэт был на пятом месте из-за ошибки партнера.