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Худайбердиева — о переходе к Жулину: «Сейчас я в полном дзене. Это абсолютное счастье, самое яркое событие года»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России прошлого года Елизавета Худайбердиева, которая выступает в дуэте с Егором Базиным, прокомментировала свои прокаты на чемпионате России в Челябинске.

— Практически полный был зал, хотя, казалось бы, пятница, середина дня... Приятно видеть, что здесь так любят фигуристов. В целом я довольна своим прокатом. Была небольшая помарка, которая заметна только нам, и даже тренерский штаб переспросил, было или не было... Но это не испортило впечатление от нашего танца. Я довольна собой и своим партнером, поэтому всех поздравляю с окончанием «Голодных игр».

Вспоминать прошлый год не хочется совершенно, особенно мне... Сейчас я в полном дзене, довольна тем, как мы поменялись, как работаем с новым тренерским штабом. Сейчас у нас абсолютное счастье, мы довольны своей работой. Тут понимаешь, что обожаешь свою работу и готов еще на много чемпионатов съездить. Переход в новый штаб — самое яркое событие года. Здесь я обрела покой, заново реинкарнировалась и психика пришла в норму. Наконец-то почувствовала поддержку, появилась уверенность в себе, позитив. Александр спокоен, и ты не переживаешь, — сказала Худайбердиева.

В Челябинске Худайбериева с Базиным заняли второе место с результатом 204,90 балла. Победителями стали Степанова и Букин (217,72). В межсезонье спортсмены начали тренироваться в группе Александра Жулина.

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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