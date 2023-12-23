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Сегодня, 15:00

Чикмарева и Янченков: видео произвольной программы на чемпионате России-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео произвольной программы Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске.

Пара за свое выступление получила 151,55 балла и по сумме двух программ (227,97) заняла второе место на турнире.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России-2024, набрав 244,85 балла. Второе место заняла пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский( 236,32).

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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