Чикмарева и Янченков: видео произвольной программы на чемпионате России-2024

Появилось видео произвольной программы Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске.

Пара за свое выступление получила 151,55 балла и по сумме двух программ (227,97) заняла второе место на турнире.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России-2024, набрав 244,85 балла. Второе место заняла пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский( 236,32).