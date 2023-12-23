Чемпионат России: список всех победителей и призеров в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на чемпионате России по фигурному катанию-2024 в Челябинске. Это вторая победа в карьере фигуристов: они также выигрывали в сезоне 2021/2022.

Рекордсменами в парном катании по количеству побед являются Марина Ельцова/Андрей Бушков и Елена Бережная/Антон Сихарулидзе: обе пары побеждали по 4 раза. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, среди спортивных пар.

Список всех победителей и призеров чемпионата России в парном катании