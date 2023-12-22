Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание соревнований 22 декабря

Выступления танцоров откроют второй день чемпионат Россииа по фигурному катанию-2024

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в пятницу, 22 декабря. Программу второго соревновательного дня откроют танцевальные дуэты, которые покажут свои произвольные танцы и разыграют первый комплект медалей национального чемпионата. Далее на лед выйдут мужчины с произвольными программами и также определят победителя и призеров. И завершат первый соревновательный день выступления женщин, которые представят свои короткие программы.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию второго дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Время начала соревнований и расписание трансляций 22 декабря

11:00. Танцы на льду, произвольный танец — Сайт Первого канала, Okko Sport

13:45. Мужчины, произвольная программа — Сайт Первого канала, Okko Sport; в эфире Первого канала — с 16:05

17:00. Женщины, короткая программа — Сайт Первого канала, Okko Sport; в эфире Первого канала — с 19:45

Время начала трансляций — московское.

Полное расписание турнира и состав участников доступны в материале «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация