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Сегодня, 08:00

Чемпионат России: время начала и где смотреть короткую программу женщин сегодня

Женщины представят короткие программы на чемпионате России 22 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в пятницу, 22 декабря, в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Завершат программу второго соревновательного дня выступления женщин, которые представят свои короткие программы. Начало женского турнира — 17.00 по московскому времени.

Всего к участию допущено 18 фигуристок. Как ранее подсчитал «СЭ», на чемпионате России в Челябинске среди женщин-одиночниц нет ни одной участницы чемпионата мира. Все они либо завершили/приостановили карьеры, либо не успели принять участие в нем по причине санкций или коронавируса.

Такая ситуация сложилась впервые за всю 30-летнюю историю чемпионатов России. Кроме того, в турнире в Челябинске нет ни одной чемпионки России (не считая Камилу Валиеву, чей результат на предолимпийском чемпионате был аннулирован из-за положительной допинг-пробы) и впервые за девять лет нет ни одной чемпионки мира.

Действующей чемпионкой России является Софья Акатьева. На текущем национальном первенстве в Челябинске фигуристка не выступает, так как не успела восстановиться после травмы.

Время начала трансляции короткой программы женщин 22 декабря

Женщины, короткая программа — начало — в 17.00 — Сайт Первого канала, Okko Sport; с 19.45 — в эфире Первого канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию второго дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала (с 19:45) и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Аделия Петросян
Камила Валиева
Софья Муравьева
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