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Сегодня, 20:42

Мишин: «Ветлугин и Лутфуллин сегодня не накатали на топ-10, а Семененко откатал на второе место»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Алексей Мишин высказался о выступлении своих учеников на чемпионате России в Челябинске.

«Матвей Ветлугин и Глеб Лутфуллин сегодня не накатали на топ-10, а Женя Семененко откатал на второе место. Сегодня так получилось», — приводит слова Мишина Metaratings.ru.

21 декабря на чемпионате России мужчины представили короткую программу. Лидером после нее стал Владислав Дикиджи, Семененко занял второе место, а замкнул тройку Дмитрий Алиев.

Фигуристы покажут произвольные программы 22 декабря.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Матвей Ветлугин
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