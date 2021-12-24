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Баннер болельщицы Туктамышевой пустили на чемпионат России после долгой проверки. Его проверяли на рекламу

14:23
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Как стало известно «СЭ», девушку из фан-клуба Елизаветы Туктамышевой пустили на трибуны «Юбилейного» после 20-минутной проверки. Причиной стал большой баннер, который поклонники фигуристки хотят развернуть на трибунах.

Девушка по имени Анастасия рассказала корреспонденту «СЭ», что вчера баннер хотели повесить на одной из трибун, но она вся оказалась занята плакатами в честь учеников Этери Тутберидзе. Его размеры — около 3 на 2 метра, надпись гласит: «Елизавета Туктамышева: ни шагу назад».

Причиной задержки, как рассказали болельщице сотрудники арены, стала проверка баннера «на скрытую рекламу».

Интересно, что «Юбилейный» — домашний дворец для Елизаветы Туктамышевой, где она тренируется.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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