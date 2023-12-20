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Сегодня, 13:07

Гендиректор ФФККР — об участниках чемпионата России: «Мы должны идти на встречу сильнейшим спортсменам»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске высказался о порядке допуска на турнир.

«В регламенте конкретно написано, что если спортсмен сборной не может принять участие в этапах «Гран-при» по травме или болезни, то он имеет право на участие в чемпионате страны. Это чисто мое мнение персональное, я считаю, что мы должны идти на встречу сильнейшим спортсменам, потому что на чемпионате страны должны быть сильнейшие.

Мы все хотим увидеть сильнейших. Но если спортсмен не участвует в отборочных соревнованиях, потому что он временно приостановил карьеру, то это его решение. В других видах спорта тоже есть различные исключения. Поэтому в порядке исключения тут будет Яблоков», — сказал Коган.

Отметим, что на чемпионат России допустили Илью Яблокова, хотя по регламенту по результатам этапов российской серии «Гран-при» последнюю квоту на турнир завоевал Андрей Мухортов. Яблоков в резерве сборной, при том, что в регламенте есть пункт об исключениях только для членов основного состава сборной.

Фигурное катание
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