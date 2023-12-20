Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 12:40

Президент ФФККР — о Трусовой и Щербаковой на ЧР: «Надо отбираться через этапы «Гран-при» независимо от статуса»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске рассказал о том, как повлияло на турнир отсутствие Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«На чемпионат России не просто приезжают по желанию те кто хочет. Сюда надо не просто попасть, а нужно отобраться через этапы «Гран-при». Независимо от их статуса они не могут быть участниками чемпионата России. Те две спортсменки, которых вы назвали, не участвовали в этапах Гран-при и не могли отобраться на чемпионат», — сказал Сихарулидзе.

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова приостановили карьеру и не выступали в соревнованиях этого сезона.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Антон Сихарулидзе
0
Читайте также
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коган — о Трусовой и Щербаковой: «Спорт — это живой организм. Каждый выбирает свой собственный путь»

Гендиректор ФФККР — об участниках чемпионата России: «Мы должны идти на встречу сильнейшим спортсменам»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости