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Сегодня, 15:52

Чемпион мира из России процитировал Роналду: «Чтобы прыгнуть выше надо сделать шаг назад»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в дуэте с Анастасией Мишиной, после проката произвольной программы на чемпионате России поделился своими впечатлениями от турнира.

«Интересный чемпионат России был, есть что вспомнить, были интересные и приятные моменты. Доволен как все прошло, мы готовились и показали то, что и готовили на тренировках, полный результат. Не было каких-то непредвиденных ситуаций, все прошло на ура. Организация на высшем уровне, это запоминается. Не припомню где-то на таком уровне проведение соревнований, как Челябинске. Я здесь в третий раз и каждый раз видно, что ситуация улучшается.

Еще и погода была отличная, не нужно было одеваться как на Северный полюс. На прошлом чемпионате страны на улице было тяжело проводить больше 10 минут, хотя я хорошо оделся. А здесь хотелось на автобус успеть, понимал, что не успею переодеть коньки и в коньках пошел в тренировочной куртке и все было нормально, было очень тепло. Такие сразу вайбы детства.

Говоря о поражении в прошлом году, то хочется процитировать Криштиану Роналду: «Чтобы прыгнуть выше надо сделать шаг назад». Готовим новый показательный номер и зрителям это точно понравится. Вот честно, все реально кайфанут, упасть должны от номера. Моя жизнь поменялась максимально, был дебют в медиалиге и прочие новые проекты, которые нужно в следующем сезоне наконец-то начинать реализовывать. Идея уже есть, так что все будет», — сказал Галлямов.

Дуэт Мишина/Галлямов занял первое место и набрал 244,85 балла по сумме двух программ. Этот результат выше установленного ISU мирового рекорда, однако он не будет ратифицирован Международным союзом конькобежцев как установленный на национальных стартах.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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