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Сегодня, 15:32

Мишина — о чемпионате России: «Этот турнир зачастую сложнее чемпионатов мира и Европы — всех знаешь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Анастасия Мишина подвела итоги своих выступлений на чемпионате России в Челябинске. Выступающая в дуэте с Александром Галлямовым спортсменка выиграла турнир с результатом выше мирового рекорда.

«Непростой турнир, как и всегда. Зачастую чемпионат России сложнее чемпионатов мира и Европы, много публики и болельщиков. Тут соревновались все пары, которые мы знаем, до этого с ними соревновались. Поэтому чувствуем ответственность, хочется прокатать чисто для своих тренеров. В Челябинске всегда отлично проводят соревнования, мы не думали ни о чем кроме своих прокатов.

На каждом чемпионате России у нас в парах очень плотная конкуренция, результат бывает разный. Для нас задача была прежде всего чисто откататься. На прошлом турнире у нас была ошибка, но мы постарались пересмотреть нашу подготовку и подойти с другой стороны.

В плане итогов года, закончила университет и поступила в магистратуру. Для меня это важно, в неледовой сфере самое значимое для меня событие», — сказала Мишина.

В прошлом году дуэт Мишина/Галлямов занял второе место, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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